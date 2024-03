Wszystkie twarze Adama Woronowicza. Centrum Kultury Ksiaż Wielkopolski zaprasza na spotkanie z wyjątkowym aktorem

Kolejny aktor odwiedzi gminę Książ Wielkopolski

W ubiegłym miesiącu w ksiąskiej gminie gościła aktorka, Maja Ostaszewska, która spotkała się z paniami podczas Ladies Night w Jarosławkach. Za kilkanaście dni do tamtejszej Ceglarni zawita kolejna osoba znana ze szklanego ekranu. Adam Woronowicz to aktor filmowy i teatralny, którego widzowie kojarzą m.in. z roli księdza Jerzego Popiełuszki w filmie “Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. W ostatnim czasie można go było również zobaczyć w serialu The Office PL.