Wybieramy Fotograficzne Talenty Roku 2023! Oto zdjęcia uczestników plebiscytu z powiatu śremskiego [zdjęca]

Fotograficzny Talent Roku 2023. Fotografie ze Śremu i powiatu

W plebiscycie “POKAŻ TALENT” organizowanym przez Głos Wielkopolski czytelnicy wybiorą laureatów w różnych kategoriach artystycznych. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia wysłane do konkursu w kategorii “Talent Fotograficzny”. Zostały one wykonane przez fotografów ze Śremu i naszego powiatu.

Głosowanie będzie trwać do wtorku, 22 sierpnia do godz. 20:00 . Informacji udziela: Agnieszka Grzelka - tel. 502 499 776 (pon. - pt. w godz. 9-15), e-mail:

"POKAŻ TALENT!" - informacje dla kandydatów

