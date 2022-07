"Zakręcone Koło Fortuny", czyli spektakl dla dzieci w śremskim Kinoteatrze Słonko

Pogoda nie rozpieszczała organizatorów imprez w miniony weekend. Jednak przejściowe opady deszczu nie przeszkodziły ŚOK w organizacji spektaklu dla najmłodszych. Impreza została przeniesiona do Kinoteatru Słonko, którego sala wypełniła się milusińskimi i ich rodzicami. Podczas niedzielnego przedstawienia "Niezwykłe Koło Fortuny" poznański Teatr Wariate zafundował widzom niezwykłą zabawę z tytułowym kołem. Każdy los w tym wygrywał, ale nie chodziło tutaj tylko o prezenty. Aktorzy zachęcali dzieciaki do aktywnego udziału w spektaklu, co sprawiło, że ciężko było usiedzieć w miejscu. Co mogli wylosować najmłodsi? Chociażby wizytę w zwariowanym salonie fryzjerskim czy balonową cytrynę. Na nudę nie można było narzekać, a najmłodsi śremianie doskonale bawili się w niedzielne popołudnie z Teatrem Wariate.

