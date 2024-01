79. rocznica "wyzwolenia" Śremu. Działacze Nowej Lewicy oddali hołd poległym i złożyli kwiaty przy Pomniku Żołnierza Polskiego

Działacze śremskiej Nowej Lewicy oddali hołd walczącym o wyzwolenie spod niemieckiej okupacji

W tym roku mija 79 lat od dnia, kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Śremu i tym samym „wyzwoliła” miasto spod hitlerowskiej okupacji. Dla jednych jest to data wyzwolenia naszego miasta, z kolei inni uważają, że tego dnia do miasta wkroczył kolejny okupant. W rocznicę tych wydarzeń śremscy działacze Nowej Lewicy spotkali się w Parku im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, by przy pomniku Żołnierza Polskiego oddać hołd walczącym z hitlerowskim okupantem.