Białe laski ponownie "zaatakowały". Członkowie śremskiego koła Polskiego Związku Niewidomych odwiedzili Starostwo Powiatowe [film, zdjęcia]

„Białe laski" tym razem zawitały do Starostwa Powiatowego

Tak jak już wspominaliśmy na naszych łamach, tytułowe białe laski to osoby niewidome, ociemniałe, niedowidzące oraz mające problemy ze wzrokiem ze Śremu i okolic. Są one zrzeszone we wspomnianym Kole Polskiego Związku Niewidomych. W listopadzie ubiegłego roku razem z członkami koła mieliśmy okazję zajrzeć do śremskiego ratusza. Tym razem grupa zawitała budynku starostwa powiatowego w Śremie, po którym oprowadził ich Zenon Jahns, starosta śremski.