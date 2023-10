- mówiła koleżanka związkowa Bogdana Figaniaka nie zapominając również o wymienieniu jego zasług, które na przestrzeni 40-lat działalności związkowej oraz tej nauczycielskiej są znaczne.

W czasie pracy był kilkakrotnie nagradzany przez kuratorium oświaty i dyrektorów szkoły. Za nowatorskie metody pracy pedagogicznej otrzymał indywidualny medal Ewarysta Estkowskiego. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wstąpił w październiku 1975 roku i do chwili obecnej jest jego członkiem. W stanie wojennym Związek Nauczycielstwa Polskiego przestał istnieć. Kolega Bogdan wspólnie ze mną reaktywowaliśmy ZNP na terenie miasta i gminy Śrem i od 1983 roku obejmuje stanowisko prezesa oddziału śremskiego. (...) Zawsze starał się by sytuacja członków, zarówno nauczycieli jak i pozostałych pracowników oświaty, mogła poprawiać się w sensie finansowym jak i społecznym. Za swoją działalność i pracę pedagogiczną Bogdan Figaniak został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, srebrnym i złotym krzyżem zasługi