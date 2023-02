Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim na finiszu. To największa inwestycja w mieście [zdjęcia]

Ostatnie prace na budowie hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.

Budowa hali widowiskowo-sportowej to największa inwestycja w Książu Wielkopolskim. Jej wartość to ponad 17 milionów złotych , a gmina pozyskała na nią dotację w wysokości 5 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - program „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej EDYCJA 2019”.

Płyta boiska sportowego pokryta jest już odpowiednią wykładziną, jak i pojawiły się na niej linie wyznaczające pola do poszczególnych rodzajów gier. Pomieszczenia siłowni i fitness z zapleczem sanitarnym są również wykończone. Podobnie przygotowaną nawierzchnię otrzymały szatnie i sanitariaty dla przyszłych użytkowników hali. Ukończono montaż instalacji grzewczej, armatury łazienkowej oraz monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

Ksiąski obiekt będzie areną nie tylko wydarzeń sportowych

Kiedy nowy obiekt w Książu Wielkopolskim zostanie oddany do użytku? Jak zdradził nam burmistrz, Teofil Marciniak do końca lutego trzeba było wystąpić do straży pożarnej i sanepidu o odbiory końcowe.