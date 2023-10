Dofinansowanie dla gminy Śrem z programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? [film, zdjęcia]

Wniosek gminy Śrem pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski

Program „Wielkopolska przyjazna zwierzętom" to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która jest skierowana do samorządów lokalnych. Ma on na celu m.in. poprawienie warunków zwierząt oraz promowanie humanitarnego podejścia do nich w całym regionie. W pilotażowej edycji programu swoje aplikacje złożyło 70 miast i gmin w Wielkopolsce. W tym gronie była również gmina Śrem.