Jesień Gajowa pełna słońca i gwiezdnej mocy! Schronisko dla zwierząt w Gaju gościło w swoich progach nie tylko miłośników czworonogów

Hasło przewodnie tegorocznej Jesieni Gajowej brzmi „Zostań ambasadorem schroniskowych dusz”.

Chodzi o to, żeby promować racjonalne, mądre adopcje. Czy w sposób bezpośredni czy w sposób symboliczny. Mamy piękny baner ze skrzydłami, przy którym można sobie zdjęcie. Dzięki udostępnieniu takiego zdjęcia w mediach społecznościowych można przekazać informacje, że nie tylko w naszym schronisku są wspaniałe zwierzęta, które można adoptować

- dodał nasz rozmówca.

Jest to również czas naszej kolejnej akcji pod nazwą „Uczymy się od zwierząt. Zwierzęta nie oceniają”. To hasło mówi o tym, żeby przeciwstawić się marginalizacji, takiemu niepotrzebnemu hejtowi, ocenianiu. Wszyscy jesteśmy bardzo wartościowymi istotami. Zarówno zwierzęta jak i ludzie. Jeżeli nawet pojawiają się różnice to możemy się pięknie różnić