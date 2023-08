Dożynki z dawnych lat. Tak rolnicy z gminy Książ Wielkopolski obchodzili Święto Plonów w Chrząstowie [zdjęcia]

Jak dożynki to tylko z wieńcami

Jeden to żeśmy pletli w tajemnicy przed córką. Był tak duży, że trzeba było go przy pomocy traktora wciągać na wyznaczone dla niego miejsce przed budynkiem szkoły. Zrobienie go zajęło nam sporo czasu, ale efekt był. Wszyscy się zastanawiali jak myśmy go zrobiły

W korowodzie sprzęty z całej wsi

Pierwszy raz w dożynkach jako dorosła osoba brałam udział na początku lat sześćdziesiątych. Wtedy z mężem i dziećmi przeprowadziłam się z powrotem do Chrząstowa, na gospodarstwo rodziców. Przyszły do mnie kobiety i mówią „Jankowska, przyjdź na zebranie”. Najpierw nie wiedziałam, o jakie zebranie chodzi. Myślałam nawet, że to coś ze szkołą związane, bo starsze dzieci wtedy już do podstawówki chodziły. Okazało się jednak, że kobiety zmawiały się przed dożynkami. Nawet im powiedziałam, żeby mi spokój dały, bo ja mam dzieci, muszę je oprać, ugotować i o dom zadbać. Nie mam czasu na dożynki. Odpowiedziały mi tylko „Jankowska, ty sobie dasz rade

Każda z nas miała swój strój. Westkę, spódnicę do ziemi. No i czepek. Dopiero w następnych latach szłam ubrana jak inne kobiety

Śpiewająco z przyśpiewkami na dożynkach w Chrząstowie

Nasze rozmówczynie zgodnie stwierdziły, że najtrudniejsze w przygotowaniu do dożynek wcale nie było plecenie wieńców, chociaż było to zadanie najbardziej pracochłonne. Jak mówi nam pani Bolesława Sieradzka, najtrudniej to z przyśpiewkami było.