Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+ w Śremie. Życzenia, słodycze oraz gry i zabawy

W śremskim Klubie Seniora świętowano Dzień Babci i Dziadka

Zbliża się Dzień Babci oraz Dzień Dziadka i właśnie z tej okazji piątek 19 stycznia był wyjątkowym dniem w Klubie Senior+ w Śremie. Pracownicy klubu dla seniorów ze Śremu i okolic przygotowali rozmaite gry i zabawy, tak, żeby uczcić święto wszystkich babć i dziadków.

Niektóre z zadań wymagały nieco sprawności fizycznej, inne bystrości umysłu i pomysłowości. Ze wszystkimi seniorzy poradzili sobie śpiewająco. Nie straszne były im nawet słowa wprost z młodzieżowego slangu, którymi musieli się posłużyć do stworzenia krótkiej historyjki. W tym zadaniu pomagał seniorom podręcznik słowniczek słów używanych przez dzisiejszą młodzież, jednak było to spore wyzwanie, aby sprawnie się korzystać ze zwrotów, których sami na co dzień przecież nie używają.