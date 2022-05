Dzień Flagi RP w Książu Wielkopolskim. Zobacz zdjęcia z obchodów na ksiąskim rynku

Dzień Strażaka w Brodnicy. Ochotnicy z OSP Brodnica świętują z nowym wozem i strażnicą

Choć do Dnia Strażaka jeszcze kilka dni swoje święto w poniedziałek 2 maja obchodzili strażacy z OSP Brodnica. Była to okazja do zaprezentowania nowego wozu...