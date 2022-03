Dzień Kobiet dla Pań z Ukrainy. Spotkania przy kawie i cieście w sali Klubu Relax - zaproszenie

Dzień Kobiet dla Pań z Ukrainy w Śremie

Już we wtorek 8 marca śremianki, tak jak i pozostałe kobiety w Polsce będą obchodzić swoje święto, czyli Dzień Kobiet. W związku z tym w wielu miejscach organizowane są rozmaite spotkania przy kawie i cieście dla Pań. Jedno z takich spotkań skierowane jest do kobiet z Ukrainy, które w ostatnim czasie przybyły do Śremu.

Spotkanie odbędzie się w śremskim Klubie Relax przy ul. Chłapowskiego 3 o godz. 16.00.