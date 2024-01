Ladies Night ponownie w Jarosławkach. Aktorka Maja Ostaszewska spotka się z mieszkankami gminy Książ Wielkopolski

Korzystając z nadchodzącego Dnia Kobiet, postanowiliśmy zaprosić kolejną kobietę, o której mówią osoby, które korzystają z oferty CK. Nie jest to osoba wymyślona przez nas. Zaproszenie Mai Ostaszewskiej to pokłosie wielu rozmów i sugestii ze strony naszych użytkowników. Wydarzenie rozrosło się na tyle, że w tym roku zaprosimy panie do dużej stodoły w Jarosławkach. Poczynimy odpowiednie zabiegi, żeby wydarzenie odbyło się w jak najbardziej komfortowych warunkach