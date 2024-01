W gminie Śrem w 2023 roku urodziło się ponad 700 dzieci

Miniony 2023 rok, to dla wielu rodziców rok wyjątkowy za sprawą przyjścia na świat ich dziecka. W gminie Śrem w ubiegłym roku urodziło się 778 dzieci! W stosunku do 2022 roku to 135 urodzeń mniej. Najwięcej w minionym roku urodziło się chłopców, bo było ich 405, dziewczynek natomiast urodziło się 373.

Spośród 778 małych obywateli gminy Śrem, 330 zameldowanych jest w samym Śremie. To blisko 42,5 procent wszystkich urodzonych dzieci w minionym roku w naszej gminie.