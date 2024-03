Dzień Kobiet w Wyrzece. Mieszkanki okolicznych miejscowości świętowały ten wyjątkowy dzień. Nie zabrakło niespodzianek [zdjęcia]

Panie świętowały w Wyrzece

Marzec to miesiąc, który zdecydowanie należy do pań. Z okazji Dnia Kobiet sołectwa organizują imprezy dla swoich mieszkanek. W piątkowy wieczór towarzyszyliśmy paniom z Psarskiego, a w sobotę zawitaliśmy do Wyrzeki. Tam świętowały mieszkanki Nochowa i okolicznych miejscowości.