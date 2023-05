Wyjątkowy marsz nordic walking w Psarskiem. Uczestnicy wydarzenia spędzili aktywne popołudnie i maszerowali dla najmłodszych z Koła Smoki

Na Psarskiem maszerowali z kijkami dla smoków

Jak już wspomnieliśmy to nie był zwyczajny marsz nordic walking. Wszystko za sprawą Justyny Skrzypczak, kierownika świetlicy socjoterapeutycznej Iskra, która zaprosiła mieszkańców do udziału w wirtualnym etapie XV Festiwalu Biegu Ekonoma, o których pisaliśmy na naszych łamach. Wydarzenie organizowane przez uczniów śremskiego Ekonoma realizowane jest z myślą o dzieciach i młodzieży z Koła Smoki.

Przed nami piętnasta edycja Festiwalu Biegowego Ekonoma

Festiwal Biegowy Ekonoma to impreza, która od lat organizowana jest przez uczniów śremskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego. Nasza młodzież organizując to wydarzenie nie tylko promuje ekologię, zdrowy styl życia i zachęca lokalną społeczność do wspólnego biegania i aktywnego spędzania czasu. Impreza adresowana do biegaczy z naszego miasta i okolic to także zbiórka charytatywna na rzecz dzieci i młodzież koła wolontariatu Smoki. To także bardzo ważny element dydaktyczny.