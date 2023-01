Ferie 2023. Śremscy policjanci odwiedzili szkoły i przedszkola. Mundurowi przypominają najmłodszym o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Policjanci ze Śremu przypominają najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku

"Śnieżny Dekalog", czyli ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Jednocześnie funkcjonariusze zachęcają do udziału w konkursie "Śnieżny Dekalog". Polega on na zilustrowaniu Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. To ogólnopolskich konkurs w którym mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie do trzech osób. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych (5-10 lat, 11-16 lat).