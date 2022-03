Maluchy ze śremskiego Przedszkola nr 7 stworzyły sznurek skarpetek w ramach akcji "Wyjątkowa skarpetka"

Przedszkole nr 7 drugi raz dołączyło do akcji "Wyjątkowa skarpetka"

Do akcji "Wyjątkowa skarpetka" włączyły się maluchy z grupy "Fikołki" uczęszczające do śremskiego Przedszkola nr 7. Inicjatywa jest związana z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa przypadającym na 21 marca. Dzieci wspólnie z nauczycielkami przygotowały sznurek składający się ze wspomnianych skarpetek. Ta nietypowa praca miała 28 metrów długości. Warto dodać, że przedszkolaki z siódemki włączyły się do tej akcji po raz drugi.