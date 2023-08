Greatman Kórnik Triathlon 2023 - utrudnienia w ruchu. Sprawdź które ulice w Kórniku będą niedostępne dla kierowców

W niedzielę po raz kolejny triathloniści zawitają do podpoznańskiego Kórnika. Podczas trwania imprezy kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Przez cały dzień zamknięty będzie fragment drogi wojewódzkiej nr 434 od skrzyżowania ulic Poznańskiej i Woźniaka do granic miejscowości Mieczewa. Z ruchu kołowego wyłączony będzie również fragment obwodnicy od ronda do ulicy Konarskiej.