Integracja w terenie, czyli rajd Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie. To XXXVI edycja imprezy [zdjęcia]

Każdego roku nasz rajd ma różne formy. Czasami była to bardzo duża impreza związana ze świętem szkoły. Ostatnie lata typowo skupiamy się na integracji uczniów. Chcemy, żeby w trakcie rajdu uczyli się typowo życiowych umiejętności. To taka dobra lekcja współpracy i radzenia sobie w różnych sytuacjach. M.in. jak nie zgubić się na trasie. Każda grupa dostała mapkę z opisem trasy. W naszych lasach są różne dróżki i można się pogubić. To impreza przygotowywana przez nauczycieli dla uczniów