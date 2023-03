Kierowca rozminął się z prawdą, tłumacząc się z kolizji w Śremie. Wątpliwości rozwiał monitoring. Sprawca otrzymał słony mandat OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Kierowca rozminą się z prawdą, tłumacząc się z kolizji w Śremie. Wątpliwości rozwiał monitoring. Sprawca otrzymał słony mandat kadr z nagrania udostępnionego przez KPP Śrem

Dotkliwym mandatem zakończyła się sprawa kolizji, do której doszło w minionym tygodniu. Najistotniejsze jednak w całej sprawie jest nie to, że sprawca został ukarany, a to, że wyjaśniając policji, co się dokładnie stało, rozminął się z prawdą. Wszelkie wątpliwości rozwiał monitoring.