Kolizja na DW434 pod Śremem. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami

Kolizja pod Śremem na DW434. Na miejscu policja i służby ratunkowe

W sobotnie popołudnie 21 października około godz. 13:43 doszło do zdarzenia drogowego pod Śremem. Na drodze wojewódzkiej 434 na odcinku ze Śremu w kierunku Gostynia, w miejscowości Borgowo doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały w sumie trzy osoby. Na szczęście zdarzenie w Borgowie można nazwać kolizją, a nie poważnym wypadkiem, chociaż mogło się skończyć to właśnie w ten sposób.