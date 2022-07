Kolejny koncert w pofranciszkańskim wirydarzu w Śremie. Krzysztof Przyjemski zaśpiewał i zagrał dla seniorów

Pofranciszkański wirydarz miejscem spotkań śremskich seniorów

W późne popołudnie 9 lipca pofranciszkański wirydarz w Śremie ponownie wypełnił się muzyką. Wszystko za sprawą kolejnego koncertu zorganizowanego przez śremski Klub "Senior+". Przed publicznością zaprezentował się młody wokalista, gitarzysta, Krzysztof Przyjemski. Sobotni koncert był idealną okazją do wspólnego śpiewania. Tym bardziej, że organizatorzy przygotowali śpiewniki, które zostały rozdane wśród publiczności.

Pierwsza część koncertu to znane przeboje, polskie przeboje. Krzysztof zaśpiewał przy akompaniamencie gitary takie utwory jak: "Chciałem być" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, "Kawiarenki" Ireny Jarockiej czy "Małgośka" Maryli Rodowicz. Nie mogło także zabraknąć przeboju Modern Talking, czyli "Cheri, Cheri Lady". Warto przypomnieć, że Krzysztof Przyjemski zaśpiewał utwór autorstwa Dietera Bohlena w programie "Szansa na sukces". Po krótkiej przerwie oprócz kolejnych aranżacji znanych przebojów młody wykonawca wprowadził seniorów w biesiadny klimat. Wszystko za sprawą takich utworów jak "Szła dzieweczka do laseczka", "Hej, sokoły" czy "My cyganie".