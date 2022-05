Seniorzy ze Śremu znów spotkali się na kulturalnym wydarzeniu w pofranciszkańskim wirydarzu. Tym razem była poezja, żarty i muzyka Katarzyna Baksalary

Wirydarz przy klubie Seniora + Franciszkańska stał się miejscem pełnym kultury i rozrywki. Tym razem seniorzy ze Śremu mieli okazję wysłuchać historii między innymi tego miejsca, o której opowiedział Jan Mieloszyński, a także poezji, którą zaprezentowali Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Walter oraz Andrzej Dębkowski. Literackie trio nie tylko zaprezentowało swoje wiersze, ale pokazało również, że mają do siebie ogromny dystans i poczucie humoru, którym niemal do łez doprowadzili śremskich seniorów. Na koniec swojego spotkania z członkami Związku Literatów Polskich wręczono im "Śremskie Laury Literackie" przygotowane przez gminę Śrem. Burmistrz Śremu otrzymał natomiast z rąk poetów Nagrodę Literacką Gazety Kulturalnej "Srebrne Pióro Literatury". Dalsza część spotkania w wirydarzu to koncert Roberta Lorka wraz z zespołem. Muzycy jak zwykle nie pozwolili się nudzić seniorom i wkrótce skutecznie zachęcili ich do wspólnego śpiewania.