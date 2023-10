Komunikacja Miejska w Śremie we Wszystkich Świętych. Na ulice wyjadą dodatkowe autobusy. Warto sprawdzić rozkład jazdy

Dodatkowe autobusy wyjadą na śremskie ulice 1 listopada

Tradycyjnie we Wszystkich Świętych na śremskich ulicach pojawią się dodatkowe autobusy śremskiej komunikacji miejskiej, które pojadą w kierunku Cmentarza Komunalnego. Będą one oznaczone "Cmentarz". To rozwiązanie ma ułatwić mieszkańcom miasta dojazd na nekropolię.