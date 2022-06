Książ Wielkopolski. Inwestycje na drogach w mieście. Które ulice zostały zmodernizowane? [zdjęcia]

Nowy wygląd ul. Radoszkowskiej w Książu Wlkp.

Mieszkańcy Książa Wlkp. mają teraz lepszy dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przebudowana została ulica Radoszkowska , przy której znajduje się PSZOK. Na tej ulicy wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo wzdłuż niej powstała zatoka parkingowa utwardzona kamiennym kruszywem. W inwestycji wykonano także zjazdy na posesję oraz brakujące odcinki chodnika. Całkowita kwota tego remontu prawie 440 tysięcy złotych brutto .

Warto dodać, że zadbano także o estetykę wzdłuż Radoszkowskiej. Zasadzono nowe drzewa i krzewy. Stara nawierzchnia tej ulicy to betonowe płyty. Postanowiono je wykorzystać … przy utwardzeniu placu przy PSZOK. Wykonanie robót w tym zakresie wraz z budową podbudowy i drenażu kosztowało nieco ponad 58 tysięcy złotych brutto.

Kolejne ulice w Książu Wlkp. zostały zmodernizowane

Na początku czerwca dokonano odbioru przebudowy ulicy Zacisznej . W ramach prac wykonano z kostki brukowej nawierzchnię jezdni, zjazdy i dojścia do posesji. W sąsiedztwie skweru powstały miejsca postojowa. Kwota tej modernizacji to nieco ponad 417 tysięcy złotych . Warto nadmienić, że centralna część ulicy będzie zagospodarowana jako teren zielony przyjazny mieszkańcom.

W planie kolejna inwestycja w Książu Wlkp.

To nie koniec inwestycji w Książu Wielkopolskim. W ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu gmina Książ Wielkopolski pozyskała fundusze na budowę kanalizacji przy ul. Emilii Sczanieckiej. Na to zadanie ksiąski samorząd otrzymał nieco ponad milion złotych. Stanowi to 95% wnioskowanej kwoty. Pozostałe 5% będzie pokryte z budżetu gminy. Pod koniec maja podpisano umowę z wykonawcą modernizacji.