Powiat śremski dołoży się do remontu ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Śremie. Łączna kwota przeznaczona na remont to ponad pół miliona złotych

Ulica ks. Jerzego Popiełuszki w Śremie do remontu

Ulica ks. Jerzego Popiełuszki w Śremie nie należy może do głównych arterii miasta, jednak dzięki m.in. Zespołowi Szkół Politechnicznych ruch jest na niej spory. Przez lata stan tej ulicy pozostawiał wiele do życzenia. To jednak zaczęło się zmieniać. W pierwszej kolejności gmina we współpracy z powiatem śremskim, który jest organem prowadzącym wspomnianą już szkołę, wyremontowali część ul. Popiełuszki, do wjazdu do szkoły. Teraz przyszedł czas, aby remont ruszył także na jej drugiej części.