Kto ma ochotę zmierzyć się w pojedynku strzeleckim z Burmistrzem Śremu? Wystarczy wylicytować tegoroczną aukcję WOŚP

Burmistrz Śremu wspiera WOŚP. Co w tym roku przekazał na licytację?

Już teraz zapraszamy do licytowania. Trzeba przyznać, że propozycja Adama Lewandowskiego jest nietuzinkowa i jeszcze pojedynku strzeleckiego KrówkaMała nie licytowała.

Tym razem podczas 32. finału WOŚP w Śremie będzie można wylicytować pojedynek strzelecki z Burmistrzem Śremu. Na szczęście nie odbędzie się on w samo południe na głównej ulicy miasta, a na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Śremie i zakończy pyszną kolacją.

Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i w ramach tego wsparcia bierze czynny udział w licytacjach, ale nie tylko jako osoba licytująca. W tym roku podobnie jak wcześniej przekazał "coś" do wylicytowania. Nie jest to jednak ani rower, ani książka, ani inna materialna rzecz.

Przypominamy o innych licytacjach sztabu WOŚP w Śremie

Warto zaglądać na allegrowe konto KrówkiMałej i sprawdzać, co wpada na licytację w ramach finału WOŚP. Przypominamy, że do wylicytowania jest między innymi fantastyczne zdjęcie Piotra Pieczykolana, na którym uwiecznił Tomasza "Titusa" Pukackiego podczas koncertu w Książu Wielkopolskim.

Piotr Pieczykolan to śremianin, którego można spotkać na wielu wydarzeniach i nie tylko z aparatem fotograficznym w ręku. Zdjęcia wykonane przez niego przykuwają uwagę i zatrzymują na dłużej. Tym…

Licytacje WOŚP dopiero ruszają, warto być na bieżąco

Na koniec zauważymy, że licytacje związane z 32. finałem WOŚP dopiero ruszają. Z pewnością śremski sztab WOŚP - KrówkaMała przygotuje fantastyczne przedmioty, które sprawią, że sięgniecie do kieszeni. Przypominamy, że w minionym roku licytowano m.in. rejs po Warcie z burmistrzem Adamem Lewandowskim, jednodniową wycieczkę do Warszawy z biurem Jankowscy Travel czy degustacje wina dla dwóch osób w WINO i MY w Śremie.