Podsumowanie 32. finału WOŚP w Śremie. Suma jest absolutnie fantastyczna!

Sztab WOŚP w Śremie wraz z wolontariuszami zagrali koncertowo

Od 32. finału WOŚP, który odbył się 28 stycznia, minęło już niemal dwa tygodnie. Ten czas pozwolił Krówce Małej, czyli sztabowi WOŚP w Śremie podliczyć nie tylko to, co trafiło do puszek wolontariuszy, ale między innymi i licytacje, które kończyły się już po finałowej niedzieli. Trzeba powiedzieć jasno, że uzbierana kwota robi wrażenie.