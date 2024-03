Legendarny tribute zespołu Metallica zagrał w Muzeum Śremskim. Tak bawiliście się podczas koncertu Scream Inc. [film, zdjęcia]

Ostre brzmienie Metalliki w Muzeum Śremskim

Metalica to zespół znany nie tylko miłośnikom mocniejszych brzmień. To właśnie muzykę tej grupy ze Stanów Zjednoczonych można było usłyszeć w piątkowy wieczór w Muzeum Śremskim. Wszystko za sprawą Scream Inc. Ta grupa to jeden z najlepszych tribute bandów na świecie. Pochodzący z Kijowa muzycy koncertują od 2008 roku i odwiedzili już m.in. Niemcy, Hiszpanię czy Holandię. W ubiegłym roku ten band również koncertował w Polsce, m.in. w Pile.