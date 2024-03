Nie tylko weekend! 15-17 marca w Śremie i okolicy. Koncerty, imprezy, wydarzenia. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Heavy-metal zabrzmi w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego

Zespół Metallica jest znany nie tylko miłośnikom ostrzejszych brzmień. Ten zespół ukształtował całe pokolenia fanów muzyki metalowej. W piątkowy wieczór 15 marca w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego będzie można poczuć klimat tego gatunku muzycznego. Wszystko za sprawą Scream Inc. , który uchodzi za jeden z najlepszych na świecie tribute bandów legendarnej Metalliki.

Świadczy o tym najlepiej zainteresowanie śremskim koncertem, na który wyprzedano wszystkie bilety.

Tym razem grupa wystąpi bez orkiestry symfonicznej, tylko w klasycznym, czteroosobowym, czysto heavy-metalowym składzie. Zespół znany jest z bardzo wiernego odtwarzania klimatu i twórczości kultowej grupy ze Stanów

- zapowiadają organizatorzy koncertu.

Najbliższe dni to nie tylko Olimpiada bez granic i Sąsiedzki Kiermasz Wielkanocny w Brodnicy. To również wyjątkowe spotkania, na które zaprasza Centrum Kultury Ksiaż Wielkopolski. W piątek 15 marca w ksiąskiej hali widowiskowo-sportowej zagoszczą dwie wyjątkowe osoby. Będą to dr Eugeniusz Błaszczyk, który w swoim wykładzie pochyli się nad postacią dr Maksymiliana Krybusa oraz Dorota Jańczak, która opowie o wyprawie na Islandię.