Matura 2022 Śrem: "Pan Taduesz" na maturze z języka polskiego. Zobacz zdjęcia z egzaminu dojrzałości w LO im. Józefa Wybickiego w Śremie

Przewidywania maturzystów ze śremskiego LO im. gen. Józefa Wybickiego

Już po godzinie 8:00 maturzyści zbierali się w murach swojej szkoły przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości. Tradycyjnie absolwenci śremskiego “ogólniaka” rozpoczęli matury od egzaminu z języka polskiego. Jakie były nastroje przed wejściem do sal egzaminacyjnych? Jakich tematów spodziewali się maturzyści?

Wszystko wskazuje na to, że na dzisiejszym egzaminie pojawią się “Dziady” Adama Mickiewicza. Tym bardziej, że to ostatni egzamin maturalny w starej formule. Ewentualnie może być to “Ferdydurke”

- powiedziały uczennice śremskiego LO spotkanie tuż przed rozpoczęciem egzaminów.