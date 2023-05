Matura w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki [zdjęcia]

Dla abiturientów ze śremskiego ZSP matematyka nie taka straszna

Egzamin dojrzałości z matematyki to postrach dla niektórych maturzystów. Abiturienci ze wspomnianego Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich byli dzisiaj w dobrych nastrojach i z optymizmem podchodzili do czekającego ich wyzwania. Przed wejściem do sali niektórym podczas wyciągania dowodu osobistego zadrżała ręka, jednak uśmiech nie znikał z twarzy większości maturzystów. Punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął się trwający 180 minut egzamin.