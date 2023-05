Ten egzamin to dla nich formalność. Blisko 100 abiturientów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie przystąpiło do matury z języka angielskiego

Obstawiamy, że to najłatwiejszy egzamin z tych, które nas czekają. Język angielski znamy od podstawówki i to była dla nas formalność. W trakcie egzaminu były zadania z odsłuchu, z czytania, uzupełnienie luk w tekście, żeby zdania były spójne. Ostatni element to napisanie e-maila. To nie było nic skomplikowanego. Dzisiaj nie było nic takiego, co by sprawiło trudność