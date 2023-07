Mieszkańcy wreszcie się doczekali remontu ul. Popiełuszki w Śremie. Prace mają zakończyć się do końca sierpnia

Ruszył remont ul. Popiełuszki w Śremie

Ulica Popiełuszki w Śremie to nie główna arteria miasta, jednak jej mieszkańcy oraz społeczność szkolna Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie o jej remont starali się od dawna. Nawierzchnia ulicy przed remontem, to nic innego jak płyty betonowe, które przez lata popękały, w efekcie czego nawierzchnia ulicy stała się dziurawa i nierówna. Końcówka ulicy natomiast, już za budynkami szkolnymi, to droga gruntowa, która przy opadach deszczów zamieniała się w niemal w trasę offroadową.