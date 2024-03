Mieszkaniec Kościana odnaleziony. Policja dziękuje za wszystkie sygnały dotyczące mężczyzny

Policjanci poszukiwali zaginionego mężczyzny

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kościanie, zaginiony to 43-letni mężczyzna. W niedzielę 24 marca wsiadł do samochodu marki Fiat Seicento koloru srebrnego i wyjechał z miejsca zamieszkania. Auto, którym poruszał się mężczyzna, posiadało charakterystyczny czerwony błotnik od strony kierowcy. Od tamtego momentu zaginiony nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie wrócił do miejsca zamieszkania. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy po raz ostatni mężczyzna był widziany około godz. 21:30 na terenie Śremu.