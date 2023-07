Miniona środa stała pod znakiem pożarów. Strażacy ze Śremu i okolic do akcji gaśniczych wyjeżdżali kilkukrotnie

Ruszył sezon na żniwa, rozpoczął się też sezon na pożary zbóż

Miniona środa okazała się bardzo pracowita dla strażaków z powiatu śremskiego. Do samych pożarów wyjeżdżali cztery razy. Trzy z nich pojawiły się na terenie naszego powiatu, do największego doszło natomiast tuż za śremską miedzą w Boguszynku, w powiecie średzkim.

Pierwszy z wyjazdów do zgłoszonego strażakom pożaru było o godz. 14.30 i miał miejsce na poboczu drogi wojewódzkiej 310 prowadzącej ze Śremu w kierunku Czempinia na wysokości miejscowości Szołdry. Jak wynika z naszych informacji, doszło tam do pożaru trawy, z którym strażacy uporali się w około 30 minut. Nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną tego pożaru, nie można jednak wykluczyć, że mógł być to na przykład niedopałek papierosa wyrzucony przez okno samochodu.