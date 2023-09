Nadciągają burze. IMGW wydało ostrzeżenie. W powiecie śremskim pierwsze informacje o wyjeździe strażaków

IMGW ostrzega przed burzami

Jak wynika z komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej burze z silnymi opadami deszczu pojawiać się mogą w środę 13 września do godzin wieczornych. Prognozuje się opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h.

Miejscami może pojawić się grad.