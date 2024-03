Najlepsze pomysły na prezent z okazji Dnia Kobiet. Poznaj prezentowe inspiracje, które pokochają kobiety. Oto nasz TOP!

8 marca, czyli Dzień Kobiet, to szczególna okazja, aby swoim żonom, partnerkom, ale i mamom, siostrom i przyjaciółkom okazać jak ważnymi są osobami w twoim życiu. Drobny prezent na Dzień Kobiet, to idealny sposób, żeby uświetnić to kobiece święto. Wybór idealnego prezentu jednak nie jest prosty. Dlatego przygotowaliśmy listę 10 pomysłów na prezent, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy każdej kobiety.

Wyjątkowy upominek na Dzień Kobiet dla wyjątkowej kobiety

Wybierając idealny prezent dla kobiety z okazji Dnia Kobiet, warto chwilę się zastanowić. Dobrym pomysłem są na przykład prezenty personalizowane, czyli stworzone specjalnie dla danej osoby lub nadanie danej rzeczy szczególnych cech, aby obdarowana kobieta poczuła, że prezent został kupiony z myślą wyłącznie o nie.

Perfumy jedyne w swoim rodzaju

Jedną z propozycji takiego personalizowanego prezentu z pewnością są perfumy i to skomponowane specjalnie dla tej osoby. Tu pojawiają się dwie propozycje - samemu wziąć udział w warsztatach perfumiarskich i podarować flakon pełen zapachu lub też wykupić voucher na takie zajęcia i podarować kobiecie czas, gdzie pod okiem specjalistów stworzy swoje niepowtarzalne perfumy.

Biżuteria niczym talizman na szczęście

Wyjątkowym i spersonalizowanym prezentem może być także biżuteria. Kolczyki, broszka, bransoletka... jest w czym wybierać. Dodając do tego grawer, sprawimy, że prezent będzie unikatowy i niepowtarzalny. Ba! Może się wręcz stać swoistym talizmanem przynoszącym szczęście.

Szczególny prezent dla czytelniczki książek

A może nasza obdarowywana kobieta kocha książki? Tu wiele zależy od naszej kreatywności, bo propozycji prezentowych dla książkoholiczki jest wiele. Może to być spersonalizowana zakładka do książki stworzona własnoręcznie, lub też zaprojektowana przez nas specjalnie dla tej osoby. A co powiecie na wyjątkowe etui dla fanki e-booków? Ciekawym pomysłem jest również zdobycie na ulubionej książce - jeśli jest ona oczywiście współczesną pozycją - dedykacji od autora. Taki prezent wymaga czasu, jednak indywidualna dedykacja z pewnością okaże się strzałem w 10.

Na Dzień Kobiet podaruj wspomnienia, które na zawsze zapadną w pamięć

Piękne wspomnienia to coś, co zawsze możemy mieć przy sobie, to coś, czego nie zgubimy, coś, co doda nam otuchy w trudnych chwilach. Dlaczego zatem w prezencie na Dzień Kobiet nie podarować cudownych wspomnień?

Przez żołądek do serca? Romantyczna kolacja to jest to!

Własnoręcznie przygotowana kolacja niespodzianka z pewnością sprawi, że ten wieczór przygotowany z okazji Dnia Kobiet pozostanie w pamięci. Do pysznego jedzenia dodajmy pięknie nakryty stół, świece, dobrą muzykę i mamy receptę na romantyczny prezent dla ukochanej, który podarować można nie tylko w święto zakochanych.

Nie umiecie gotować? No to może wyjście do restauracji, o której ostatnio wspominała, albo wyprawa do miejsca, w którym jeszcze nie byliście i poznanie nowych smaków z innych zakątków świata? Zanim wybierzecie rodzaj kuchni, warto o niej poczytać i dowiedzieć się więcej, wówczas ciekawostkami możecie zaskoczyć partnerkę podczas kolacji.

Wyprawa w nieznane, to też pomysł na prezent

Wyprawa w nieznane może nie do końca, ale wspólna wycieczka? Może zwiedzanie jednego z najpiękniejszych polskich zamków - zamku Książ, a potem kolacja w zamkowej restauracji. Za daleko? To może warto wybrać się z wizytą do pałacu w Rogalinie - piękne miejsce z wyjątkową historią otoczone parkiem, lub do Kórnika i tamtejszego zamku, gdzie nie tylko można poznać historię Białej Damy, ale również przy ładnej pogodzie skorzystać z zamkowego ogrodu i wybrać się na spacer.

A co powiecie na spacer po ogrodzie botanicznym w Poznaniu, można zobaczyć mnóstwo egzotycznych roślin i kwiatów, wspólnie tworzących niepowtarzalną atmosferę. A po spacerze kino albo kolacja, lub jedno i drugie.

Kobieta, którą chcecie obradować to fanka mocniejszych wrażeń? Polecamy więc lot balonem. Choć mogłoby się wydawać, że tego typu rejs w przestworzach nie jest zbyt popularny, to właśnie takie loty zdobywają coraz więcej fanów. Voucher można zakupić na późniejszy termin, kiedy pogoda będzie bardziej łaskawa i słoneczna. Takie loty oferuje wiele miejsc w Polsce i z pewnością taka wyprawa to gwarancja niezwykłych wspomnień.

Dzień Kobiet pod znakiem odprężenia. Podaruj prezent z myślą o relaksie

Nie chcesz gotować, ani spacerować. Lot balonem to też nie twoja działka. To może warto wspólnie się zrelaksować i podarować z okazji Dnia Kobiet prezent właśnie z myślą o odprężeniu?

Kosmetyki kupione z myślą o relaksie

Pięknie pachnące kosmetyki lub olejek do masażu, będą z pewnością pięknym prezentem. Możesz przygotować z okazji Dnia Kobiet pachnącą i odprężającą kąpiel z lamką szampana, a potem wykorzystać olejek i delikatnie masując zmęczone miejsce sprawić, że żona lub partnerka odpręży się po całym dniu pracy.

Dzień z profesjonalistami od relaksu

Możesz też zdecydować się na wykupienie dnia w SPA dla dwojga lub samego masażu relaksacyjnego. Miejsca proponujące tego typu usługi mają bogatą ofertę w tym między innymi: aromaterapię, hydroterapię, masaż ciała lub tylko wybranych partii ciała, masaże z wykorzystaniem gorących kamieni, brzęczących mis czy czekolady.

Nie zapomnij dołożyć serca do prezentu na Dzień Kobiet

Pamiętaj jednak, że bez względu na to, jaki prezent wybierzesz, najważniejsze jest to, by był od serca. Dzień Kobiet to okazja do pokazania, jak bardzo cenisz kobiety w twoim życiu - nie tylko przez to co ofiarujesz w formie prezentu, ale także poprzez szacunek, miłość i docenienie ich codziennej pracy. Dzień Kobiet to tylko dzień, aby uczucia wyrazić w szczególnej oprawie, jednak codzienne drobne gesty są równie ważne, jak te "odświętne".

