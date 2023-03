Najstarsza szkoła na Jezioranach. Wspomnienia ze szkolnej kroniki Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie [zdjęcia] Redakcja srem.naszemiasto.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie im. Marii Konopnickiej, to najstarsza tego typu placówka na śremskim osiedlu Jeziorany. Jej powstanie było koniecznie, ponieważ ze względu na uruchomienie Odlewni Żeliwa, do Śremu z całej Polski zaczęło napływać wielu jej nowych pracowników wraz z rodzinami. Przed powstaniem szkoły, młodzi mieszkańcy nowego osiedla musieli iść aż do miasta.