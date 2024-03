Nocna wędrówka z modlitwą na ustach. Liczna grupa pątników wędrowała trasami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ze Śremu do Gogolewa [zdjęcia]

Jesteśmy w szczególnym roku księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Syna naszej Ziemi Ksiąskiej (...), dlatego też chcieliśmy to podkreślić, tym bardziej że jedna z tras, czerwona właśnie wiedzie śladami księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka nie tylko przez Mchy i Sebastianowo, gdzie się urodził. (...) Oczywiście został ochrzczony w kościele św. abp. Marcina w Mchach.

- powiedział Marek Kmieciak, lider Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Rejonu Śrem.

COMPONENT {"params":{"video_id":"131163"},"component":"video"}

COMPONENT {"params":{"text":"Historia młodości Papieża Polaka wśród rozważań tegorocznej EDK","id":"historia-mlodosci-papieza-polaka-wsrod-rozwazan-tegorocznej-edk"},"component":"subheading"}

W trakcie rozważań podczas tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wierni zapoznali się z historią młodości Karola Wojtyły, który "aby stać się wielkim papieżem, musiał wcześnie zacząć pracę nad sobą".

Musicie od siebie wymagać, to są słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży właśnie po to, aby dać im dobry przykład. Rozważania to też droga tęsknoty pisana, to jest z okresu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły