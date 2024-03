Nocna wędrówka z modlitwą na ustach, czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wierni po raz ósmy wyruszą w pątniczą wędrówkę ze Śremu do Gogolewa

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie, do przejścia ponad 40 km, w nocy, podczas której Rozważamy Stacje Drogi Krzyżowej, w samotności, milczeniu, skupieniu, trudzie pokonywania przeszkód oraz swoich słabości, tak by móc osiągnąć cel, jakim jest indywidualne spotkanie z Bogiem i dokonać zmiany w swoim życiu na lepsze.