Droga krzyżowa na śremskich Jezioranach. Wierni z parafii pw. Najświętszego Serca licznie uczestniczyli w tym nabożeństwie [film, zdjęcia]

Tego dnia w Kościele Katolickim nie odprawia się mszy świętej

W kościele katolickim Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest odprawiana msza święta. To dzień, który upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, a na pamiątkę jego męki odprawiana jest liturgia Wielkiego Piątku. Warto podkreślić, że tego dnia obowiązuje post ścisły. Ten szczególny dzień to również czas, kiedy wierni uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.