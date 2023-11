Korowód Wszystkich Świętych przeszedł ulicami Śremu. Wierni śpiewali i modlili się idąc przez miasto

Wierni ze Śremu przeszli ulicami miasta w wigilię Wszystkich Świętych

Tegoroczny Korowód Wszystkich Świętych przeszedł tradycyjną już trasą od kościoła pw. bł. Michała Kozala do kościoła pw. Mądrości Bożej. Trasa wiodła m.in. ul. Grottgera, al. Solidarności, ul. Kilińskiego i Chłapowskiego. Przed rozpoczęciem marszu, w kościele bł. Michała Kozala odbyła się msza święta.

Marsze świętych odpowiedzią na halloweenowe przebieranki

Takie korowody, marsze, czy procesje organizowane są w wielu miastach w Polsce. Jest to rodzaj katolickiej odpowiedzi na coraz popularniejsze w naszym kraju Halloween. Jedną ze wspólnych cech obu wydarzeń - korowodu oraz Halooween - jest to, że i tu i tu dzieci się przebierają. W pierwszym przypadku wybierają postacie świętych, w drugim są to rozmaite wróżki, duchy czy straszydła.