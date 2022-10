Od 145 lat kształcą zawodowców w Śremie. Śremski Zespół Szkół Politechnicznych obchodził jubileusz szkolnictwa zawodowego Katarzyna Baksalary

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie ma długą tradycję kształcenia zawodowego. Robią to już od 145 lat. W środę 19 października szkoła obchodziła swój jubileusz. Nie była to jednak "zwykła szkolna akademia", ale ciekawie skonstruowana opowieść o szkole, jej sukcesach, a także spotkanie z samym... Jamsem Bondem. Do Śremu dotarł oczywiście w służbie Jej Królewskiej Mości Elżbiety II i Jego Królewskiej Mości Karola III