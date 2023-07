Ogromny pożar w Dolsku. Doszczętnie spłonęła stodoła. Z ogniem walczyły liczne zastępy straży pożarnej [film, zdjęcia]

Pożar stodoły w Dolsku. Ogień doszczętnie zniszczył budynek

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie w piątkowe popołudnie, o godzinie 17:44. Przy ulicy Pocztowej w Dolsku doszło do pożaru drewnianej stodoły. Płomienie w szybkim tempie objęły cały budynek. Do akcji gaśniczej skierowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz druhów z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej m.in. z Dolska, z Lubiatowa oraz z Pyszącej.