Ostre brzmienia w śremskim Ekonomie. Za nami pierwsza edycja Kuźnia Śrem Festiwal! Tomasz Barylski

To był wieczór z ostrymi brzmieniami w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego. W sobotę 14 stycznia w sali gimnastycznej śremskiego Ekonoma odbył się Kuźnia Śrem Festiwal. Była to pierwsza edycja tej imprezy zorganizowanej przez młodych, lokalnych muzyków we współpracy ze Śremskim Ośrodkiem Kultury.