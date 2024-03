Adam Woronowicz odwiedził Jarosławki. Podczas spotkania aktor podzielił się swoimi historiami nie tylko z filmowego planu [zdjęcia] OPRAC.: Tomasz Barylski

Kolejna osoba znana ze szklanego ekranu odwiedziła gminę Książ Wielkopolski. W środę 20 marca do Ceglarni w Jaroławkach zawitał aktor Adam Woronowicz. Spotkanie było nie tylko okazją do wysłuchania barwnych anegdot z planów filmowych. Był również czas na pytania do zaproszonego gościa, autografy i pamiątkowe zdjęcia.