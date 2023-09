Oszust zatrzymany po pościgu przez śremskich policjantów. Wypożyczał sprzęt budowlany w Wielkopolsce i sprzedawał jako własny

Nie zwrócił wypożyczonego sprzętu budowlanego

15 września do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęła informacja o przywłaszczeniu sprzętu budowlanego. Była to zagęszczarka i stopa wibracyjna, a wartość tego mienia oszacowano na 10 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą.